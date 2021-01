Editör'ün seçtikleri

Işıltılı koleksiyon

Moda dünyasında kalıpları yıkmayı hedefleyen Happy to Wear, sonbahar-kış sezonunda ışıltı dozunu en yüksek seviyede tutuyor. Zamansız bir stil anlayışına sahip olan marka, tasarımlarını fütüristik bir tema içinde yorumluyor. Özellikle birbirleri ile kombinlenebilen jarse kumaştan ürettikleri gündüzden geceye modelleriyse kadınlara kusursuz şıklık sunuyor.

Her yaşa, her tarza

Modelleri ve kalitesiyle büyük- küçük her yaşa hitap etmeyi hedefleyen FLO, outdoor modellerin öne çıktığı FLO Bot Koleksiyonu’yla iddiasını ortaya koyuyor. Kadınlar için siyah ve gri renklerin ağırlığı göze çarparken, erkekler için spor, çocuklar için ise günlük modeller başrolde oldu.

Lüks seçim

Dior, Maria Grazia Chiuri imzalı Cruise 2021 Koleksiyonu kapsamında tasarlanan yeni çantası, ‘Dior Caro’yu çıkardı. Küçük ve büyük boy modellerin siyah, gri, gökyüzü mavisi ve mint yeşili seçenekleriyle sunulduğu seçki, batik desenli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Zincir askı ve aynı tonda ışıltıya sahip ‘CD’ logolu toka, çantanın zarafetini tamamlıyor.

Doğa dostu

Ürünlerinde doğal içeriklere ve doğa dostu ham maddelere yer veren Sleepy, ‘Bio Natural’ bebek bezi serisini üretti. Şeker kamışından yararlanılan ürün, içeriğindeki badem sütü proteiniyle bebek cildine bakım sağlamaya yardımcı olurken, doğal bambudan elde edilmiş lifler emiş hızını, organik pamuk lifleri ise kuruluğu artırıyor.

Katı parfüm

Her yaşa ve cilt tipine uygun ürünleriyle, tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlayan The Body Shop, markasına üç yeni katı parfüm ekledi. Dünyanın dört bir yanından gelen süper gıdalardan ilham alınarak yaratılan katı parfümler, tazelenmek istediğiniz her an yanınızda olması için tasarlanan pratik ambalajı ile sunuluyor.