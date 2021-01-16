MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
16.01.2021 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
ABONE OL

Işıltılı koleksiyon

Moda dünyasında kalıpları yıkmayı hedefleyen Happy to Wear, sonbahar-kış sezonunda ışıltı dozunu en yüksek seviyede tutuyor. Zamansız bir stil anlayışına sahip olan marka, tasarımlarını fütüristik bir tema içinde yorumluyor. Özellikle birbirleri ile kombinlenebilen jarse kumaştan ürettikleri gündüzden geceye modelleriyse kadınlara kusursuz şıklık sunuyor.

Her yaşa, her tarza

Modelleri ve kalitesiyle büyük- küçük her yaşa hitap etmeyi hedefleyen FLO, outdoor modellerin öne çıktığı FLO Bot Koleksiyonu’yla iddiasını ortaya koyuyor. Kadınlar için siyah ve gri renklerin ağırlığı göze çarparken, erkekler için spor, çocuklar için ise günlük modeller başrolde oldu.

Editörün seçtikleri

Lüks seçim

Dior, Maria Grazia Chiuri imzalı Cruise 2021 Koleksiyonu kapsamında tasarlanan yeni çantası, ‘Dior Caro’yu çıkardı. Küçük ve büyük boy modellerin siyah, gri, gökyüzü mavisi ve mint yeşili seçenekleriyle sunulduğu seçki, batik desenli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Zincir askı ve aynı tonda ışıltıya sahip ‘CD’ logolu toka, çantanın zarafetini tamamlıyor.

Doğa dostu

Ürünlerinde doğal içeriklere ve doğa dostu ham maddelere yer veren Sleepy, ‘Bio Natural’ bebek bezi serisini üretti. Şeker kamışından yararlanılan ürün, içeriğindeki badem sütü proteiniyle bebek cildine bakım sağlamaya yardımcı olurken, doğal bambudan elde edilmiş lifler emiş hızını, organik pamuk lifleri ise kuruluğu artırıyor.

Katı parfüm

Her yaşa ve cilt tipine uygun ürünleriyle, tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlayan The Body Shop, markasına üç yeni katı parfüm ekledi. Dünyanın dört bir yanından gelen süper gıdalardan ilham alınarak yaratılan katı parfümler, tazelenmek istediğiniz her an yanınızda olması için tasarlanan pratik ambalajı ile sunuluyor.

Editörün seçtikleri

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Bonservis rakamı düştü...

Son dakika - Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Bonservis rakamı düştü...

Son dakika - Fenerbahçe'de sol kanat için çare aranıyor

Son dakika - Fenerbahçe'de sol kanat için çare aranıyor

Son dakika - Galatasaray transfer için kaynak 30 milyon liralık kaynak buldu!

Son dakika - Galatasaray transfer için kaynak 30 milyon liralık kaynak buldu!

Son dakika - Almanlar yazdı! Mesut Özil transferinde sürpriz gelişme

Son dakika - Almanlar yazdı! Mesut Özil transferinde sürpriz gelişme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet