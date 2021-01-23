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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
23.01.2021 - 07:00 |

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Editör'ün seçtikleri
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Erkek modası

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics’in, sezon trendlerine yön verdiği tasarımlarında soğuk kış günlerinin öne çıkan parçası kadife pantolonlar oluyor. Rahat formlarının yanı sıra renk seçenekleriyle kış kombinlerinin en şık tamamlayıcısı olan seçkiler, farklı tarzlara hitap ediyor.

Doğal içerik

Aveda, markanın sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni dönüm noktasını duyurdu: Tüm ürünleri artık yüzde 100 vegan. Aveda kurulduğundan beri hayvan dostu, bal ve balmumu türevi içeren bazı ürünler haricinde büyük oranda vegandı.

Müzik şöleni

JBL, 14 Şubat’a özel sevgilisine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Kablosuz müzik keyfini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler son teknoloji ürünü, şık tasarımlı Bluetooth hoparlörleri tercih edebilir. Öte yandan JBL Go3, su geçirmez taşınabilir Bluetooth hoparlör, kompakt boyutlarından beklenmeyecek derecede güçlü ses performansına da sahip.

Editörün seçtikleri

Ev şıklığı

Yenilikçi tasarımlarıyla ev dekorasyonuna özgünlük katan Bella Maison, özenle hazırladığı ‘2020/2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’yla evlerin ruhunu tazeliyor. Yatak odası grubunda bulunan Feather nevresim, beyaz ve kahverenginin mükemmel uyumunu gözler önüne seriyor. Beyazın ferahlığını kahverenginin enerjisiyle bütünleştiren tasarım, sıcak ve doğal bir ortam sağlıyor.

Nem dopingi

Sofistike ürünleriyle Fibre Clinix, saç bakımını kişiselleştirerek özel çözümler sunuyor. Kuru saçlara, ışıltılı ve sağlıklı bir görünüm için ekstra bakım-nemlendirme ihtiyacına karşı geliştirilen seri, saçı besleyerek ışıldamasını sağlıyor. ’Fibre Clinix Nem Serisi’, dalgalı ve kıvırcık saçı olanlar için de ideal.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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