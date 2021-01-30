Editör'ün seçtikleri





Sezon trendleri

DeFacto, günün modasına şık dokunuş katan stiller yaratmayı hedefliyor. Sezonun öne çıkan trendi buttermilk renkli tasarımları, pantolondan gömleğe, crop top seçeneklerinden hırkaya kadar tüm parçalarda modern bir zarafeti yansıtıyor. Günün her saati tarz sahibi olmaya vurgu yapan parçalar, cep ve yaka detaylarıyla dikkat çekiyor.

Sağlık iksiri

Collagen Lift Paris’in geliştirdiği Vitality, içeriğinde yer alan 500 mg. likit glutatyon, C vitamini, çinko ve kolajen ile eşsiz bir formül sunuyor. Ürün, uykunuzu düzene sokacak, yorgunluğunuzu azaltacak, toksinleri temizleyecek, cildinizi yenileyecek, sizi tepeden tırnağa gençleştirecek bir antioksidan deposu olma iddiasıyla üretildi.

Yalın güzeldir!

‘Yalın Güzeldir’ felsefesini, uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam’ın global tasarım markası Nude, şık tasarımlarıyla sofralarınıza ve ev dekorasyonunuza benzersiz bir dokunuş yapmayı amaçlıyor. Yalın şıklığın, zamansızlığın, kıvrımlı formların ön plana çıktığı koleksiyonlarla evinize renk katabilirsiniz.

Tatil partneri

Samsonite, size gerçek bir yol arkadaşlığı yapıyor ve kayak tatiliniz öncesi hazırlanmanızı kolaylaştırıyor. Geniş iç hacim ve körük özelliğiyle ekstra alan sunan modeller sayesinde, hiçbir kayak aksesuarınızı arkada bırakmak zorunda kalmayacaksınız.

Aşkın notaları

Doğanın hazinelerini taşıyan benzersiz notalara sahip Caudalie parfümleri, Sevgililer Günü’nde aşkın peşinden koşanlara romantik hediye alternatifleri sunuyor. Marka, üzüm çiçeği, beyaz gül ve mandalina-greyfurt notaları içeren Fleur De Vigne ile sevdiğinizi adeta asma bağları arasında bir gezintiye çıkaracak.