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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
06.02.2021 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
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Zamansız parçalar

Özgür ruhlu özgün kadınlar ve erkekler için tasarım yapan JUJU, bronz, gümüş malzemeleri ip ve taşlarla kombinleyerek zamansız parçalara imza atıyor. Sizin de kendi zevkinize göre kişiselleştireceğiniz kolye, yüzük, bileklik gibi koleksiyonda unisex üretim yapan marka, şıklığını bütünlemek isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Editörün seçtikleri

Sevgili uyumu

AVVA, Sevgililer Günü’nde kadınları da unutmayarak, çiftlerin bir arada giyebileceği sloganlı tasarımlarıyla aşk enerjisini yükseltmeyi hedefledi. Günlük hayatlarında görünümleriyle de birbirine uyum sağlamak isteyen çiftler, romantik ve eğlenceli sweatshirtleriyle güne özel bir tarz yakalayabilirler.

Balıktan gelen sağlık

Yaşa ve çevresel etkilere bağlı ciltte oluşan cansızlık ve elastikiyet kaybını korumaya yönelik geliştirilen Zade Vital Toz Saşe formülü, cildinize destek oluyor. Balık kaynaklı kolajen ile geliştirilen Zade Vital Marine Kollajen ise, cildin elastikiyetini koruma altına alınmasına eşlik ediyor.

Yüksek koruma

Özellikle bu dönemde sağlığımız başrolde! Hifyber teknolojisi ile üretilen Nanofiber Maske, koronavirüse karşı yüzde 99.9’a kadar filtrasyon sağlıyor. Ürün, mikron düzeyindeki virüs veya bakteri partiküllerinin geçişini engelleyebiliyor.

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Lüks tutkunlarına

Sevgililer Günü’nde sevgilinize Bernhard H. Mayer’in lüks ışıltısını hediye edebilirsiniz. Gösterişli, klasik, modern ve daha birçok görünümde saat ve takı seçeneği barındıran ve sadece QNET’e özel üretilen Bernhard H. Mayer saatleri, el işciliğiyle adından söz ettiriyor.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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