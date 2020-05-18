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18.05.2020 - 08:44 |

Ediz Hun: Hayatımı kaleme alıyorum!

Usta sanatçı Ediz Hun, Seren Fosforoğlu’yla yaptığı dijital sohbette hayatını konu alan bir kitap yazdığını açıkladı: “Yazın tamamlamış olacağım.”

Ediz Hun: Hayatımı kaleme alıyorum!
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Facebook’ta yayınlamaya başladığı “Eskimeyen Dostlar” programının ilk konuğu oldu. Yayında Seren Fosforoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hun, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken hayatını konu alan bir kitap yazdığını söyledi.:

“10 Mart’tan bu yana Büyükada’da ikamet ediyorum. Bahçeyle uğraşıyorum, bitkilerle ilgileniyorum. Kaidelere uyuyoruz. Ben bilimsel vakit geçiriyorum. Çok hareketli ve araştırmacıyım. Teleskopla yıldızlara bakarım, mikroskopla böceklere bakarım. Annem de çok atak bir insandı. Dünyayı dolaştı, turlarla kitaplar yazdı. Ben de kendi hayatımla ilgili bir kitap hazırlığı içindeyim. Anılarım, fotoğraflarım olacak içinde. Yazın bunun çalışmasını tamamlamış olacağım.”

'TÜRKAN’IN YERİ AYRI'

Yeşilçam yıllarından da bahseden Ediz Hun, “Geçmişte her kadın oyuncuyla oynamışımdır. Ama sevgili Türkan (Şoray) bende farklı bir duygu yaratır her zaman. Türkan da ‘Ben en fazla filmi seninle çektim’ dedi. 24 filmimiz var.”

 

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