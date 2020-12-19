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19.12.2020 - 07:00 | | YÜKSEL KOÇ-DHA

Ehliyeti alınacak

Ahmet Kural, geçtiğimiz şubat ayında Üsküdar’da alkollü araç kullanarak, art arda iki araca çarpıp, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu davada, ‘Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ehliyeti alınacak
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Ahmet Kural, geçtiğimiz şubat ayında Üsküdar’da alkollü araç kullanarak, art arda iki araca çarpıp, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu davada, ‘Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi oyuncunun, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek, cezada ‘İyi hal’ indirimi yapmadı. Ayrıca mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek, Kural’ın ehliyetinin de 10 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

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