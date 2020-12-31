Aracının içinde görüntülen Elçin Sangu, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna, kısık bir sesle "Alerjim olduğu için sesim böyle çıkıyor. Biraz da dişim ağrıyor" şeklinde cevap verdi.

35 yaşındaki güzel oyuncu, hakkında çıkan evlilik haberlerine ilişkin, “O haberler yanlış yazılıp çizildi, öyle bir şey yok” dedi.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Yunus Özdiken'i ofisinden almaya gelen Elçin Sangu, sevgilisini bulamadı. Bir süre arayışa geçen oyuncu, kameraları görünce çareyi uzaklaşmakta buldu.