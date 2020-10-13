Elif Karlı kimdir? Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Biyografisi...

Sevilen fantezi müzik şarkıcılarından biri olan Elif Karlı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'da boy gösteriyor. İşte Elif Karlı ile ilgili merak edilenler...



ELİF KARLI KİMDİR?

Elif Karlı 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanan şarkıcı, burada çalgı eğitimi aldı. Böylece müzik kariyerine profesyonel olarak başlama imkanı elde etmiş oldu.



Elif Karlı’nın profesyonel yaşama başlangıcında en önemli isimlerden birisi Ercan Saatçi oldu. İki yakın arkadaş çalışmalarını birlikte gerçekleştirirken Elif Karlı’ya, Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.



1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, aile yaşantısını magazin gündemine taşımıyor ve gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı.