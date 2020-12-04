MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’
04.12.2020 - 07:00 |

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

‘Sat Dünyayı’ ile çıkış yapan Elif Yerinde, sözü-müziği kendisine ait parçada günümüz ilişkilerinin geldiği noktayı ironi yaparak anlatıyor.

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’
ABONE OL

‘Sat Dünyayı’ ile çıkış yapan Elif Yerinde, sözü-müziği kendisine ait parçada günümüz ilişkilerinin geldiği noktayı ironi yaparak anlatıyor. “Gelebilecek tüm tepkilere hazırım” diyen şarkıcı, ilişkilerde her şeyin maddiyata dayalı olduğunu, çıkar birlikteliklerinin çoğaldığını ve gerçek aşkın kalmadığını belirtti.

 

Mahmut Tuncer sosyal medyayı salladı!Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı kendini evde karantinaya alan türkücü Mahmut Tuncer, papağanı ile dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yenisini arıyor

Yenisini arıyor

Kenan’la dansa

Kenan’la dansa

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

Neşeli set

Neşeli set

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet