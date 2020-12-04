Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

‘Sat Dünyayı’ ile çıkış yapan Elif Yerinde, sözü-müziği kendisine ait parçada günümüz ilişkilerinin geldiği noktayı ironi yaparak anlatıyor. “Gelebilecek tüm tepkilere hazırım” diyen şarkıcı, ilişkilerde her şeyin maddiyata dayalı olduğunu, çıkar birlikteliklerinin çoğaldığını ve gerçek aşkın kalmadığını belirtti.