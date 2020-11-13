Elit İşcan kimdir, dizileri - filmleri | Elit İşcan kaç yaşında? İşte biyografisi...

Yaşamayanlar isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Yaşamayanlar isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



ELİT İŞCAN KİMDİR?



12 Ocak 1994'de İstanbul'da doğdu. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanınır.



Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi.2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.



Filmografi



2006 Beş Vakit Yıldız

2008 Hayat Var Hayat

2008-2010 Küçük Kadınlar Bilge Gezici

2009 Dersimiz: Atatürk Küçük Afet İnan

2009 Ölü Yaprak Vuruşu

2012 Taş Mektep

2013 A.Ş.K. Semr

2015 Mustang Ece

2018 Yaşamayanlar Ayşe

2019 Kurşun Zeynep