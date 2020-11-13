Efecan Şenolsun kaç yaşında, kimdir? Efecan Şenolsun dizileri ve biyografisi...

Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Olayın yaşandığı anda alkollü olduğunu kabul eden Şenolsun, İşcan'ın sadece omzuna dokunduğunu söyledi.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

EFECAN ŞENOLSUN DİZİLERİ

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)