Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında? Emel Müftüoğlu nereli?

Emel Müftüoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı için ekrana çıkan Emel Müftüoğlu'nun hayatı bir kez daha merak konusu oldu.

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 İzmir doğumlu olan Emel Müftüoğlu anne tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı; babasının asker olması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce, yıllarca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalıştı.

1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak attı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel-Erdal ikilisi, Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında "Öyle Bir Aşk" ve 1988 yılında da "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı.

Emel’in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak’la anlaştı ve 25 Eylül 1990 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan "Hangimiz?" haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılmıştı. Ardından 5 Eylül 1992 tarihinde yayınlanan ikinci albümü "Faka Bastın" geldi. İlk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük satış rakamlarına ulaştı. Müzik tarihinde billboard’u yapılan ilk albüm olan "Faka Bastın"ın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. O yıla kadar klipleri hep televizyon yönetmenleri çekiyordu. İlk defa bir sinema yönetmeni bir kliple izleyici karşısına çıkmıştı. "Faka Bastın" bir Şehrazat şarkısıydı. Bundan iki yıl sonra 12 Mayıs 1994 tarihinde Emel'ce isimli üçüncü solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. "Korkuyorum", "Deli Et Beni", "Yeter" ve "Çal Beni" adlı şarkılar hit oldu. "Korkuyorum" klibi İlknur Bozkurt ile beraber çekilmişti ve lezbiyenlik teması işlenmişti. Bu, o zamanın Türkiye'si için çok büyük bir girişimdi.

"Emel'ce"den bir yıl sonra 20 Ocak 1995 tarihinde Emel yine bir ilke imza attı. Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp "Hovarda" adlı teklisini yapan Emel, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliye imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan "Euro Video Grand Prix"te Türkiye'nin üç adayı arasında ipi göğüsleyerek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı "Hovarda" klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın yedincisi oldu. Klipte, Deniz Arcak ve Seray Sever gibi ünlüler de yer almıştı.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Emel ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.

2003 yılında Talat Bulut ile baş rolünü oynadığı "Aşk Olsun" Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı, senaryosunu Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazdığı dizi yüksek izlenme oranlarına erişti.

Emel son olarak 2005 yılında Show TV de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı "Sessiz Gece" adlı dizide rol aldı.

Bunların dışında uzun yıllar TRT, atv, TV8 ve 360 tv'de Emelce, Kanal D'de Emel Içgüdü, TGRT'de İdil Çeliker ile Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı tv programlarını yaptı. 2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları Kadınca Çarkıfelek programını sundu, ancak program kısa ömürlü oldu.

Star TV'de yayınlanan Son Ağa dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte "Zoraki Başkan" adlı dizinin başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren FOX'ta yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.