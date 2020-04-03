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03.04.2020 - 10:53 |

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, corona virüs karantinası günlerinde duyguların bir sanatçı için ne kadar yoğun yaşandığını gözler önüne serdi.

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Emel Müftüoğlu, corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir devam eden evden çıkmama durumunu ve bunun hissettirdiklerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Yağmurlu bir pencerenin arkasından bakarken çekilmiş karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Müftüoğlu, "Ancak böyle pencereden bakarız yağmura. İyisi mi beste yapayım; yağmurun sesine bak coronayı davet ediyor! Sakın evden çıkmayın, çamur yağmur seviyormuş bu illet” ifadelerini kullandı.

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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