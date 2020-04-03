Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Emel Müftüoğlu, corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir devam eden evden çıkmama durumunu ve bunun hissettirdiklerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Yağmurlu bir pencerenin arkasından bakarken çekilmiş karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Müftüoğlu, "Ancak böyle pencereden bakarız yağmura. İyisi mi beste yapayım; yağmurun sesine bak coronayı davet ediyor! Sakın evden çıkmayın, çamur yağmur seviyormuş bu illet” ifadelerini kullandı.