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27.07.2020 - 16:00 |

Emel Yıldırım'ın alışveriş şıklığı

Modacı Emel Yıldırım, geçtiğimiz gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

Emel Yıldırım'ın alışveriş şıklığı
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Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de objektiflere takılan Yıldırım, yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkat çekmişti.

Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Yıldırım, Çeşme'de çekilen fotoğraflarla ilgili "Hiç sormayın farkına varmadan yalanmışım. Bundan sonra Çeşme ve Bodrum'da denize girince daha dikkatli olacağım" dedi.

Öte yandan 46 yaşındaki modacı, şık giyim tarzı ile dikkat çekti.

Emel Yıldırımın alışveriş şıklığı

 

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