Emel Yıldırım'ın alışveriş şıklığı

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de objektiflere takılan Yıldırım, yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkat çekmişti.

Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Yıldırım, Çeşme'de çekilen fotoğraflarla ilgili "Hiç sormayın farkına varmadan yalanmışım. Bundan sonra Çeşme ve Bodrum'da denize girince daha dikkatli olacağım" dedi.

Öte yandan 46 yaşındaki modacı, şık giyim tarzı ile dikkat çekti.