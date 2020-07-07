07.07.2020 - 09:44 |
Emina Jahovic bikinili pozunu paylaÅŸtÄ±
Mustafa Sandal ile 2018 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± Emina Jahovic oÄŸullarÄ±yla birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±. Bikinili pozunu sosyal medyadan paylaÅŸan Jahovic, fit vÃ¼cuduyla dikkat Ã§ekti.
38 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± Emina Jahovic, oÄŸullarÄ± Yaman ve Yavuz ile tatile Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼neÅŸ ve denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karan gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mla yine dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±.
FÄ°T GÃ–RÃœNTÃœSÃœ DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°
Instagram hesabÄ±nda 611 bin takipÃ§isi olan Emina Jahovic, bikinili pozunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Emina'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na on binlerce beÄŸeni ve yorum geldi.Â