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07.07.2020 - 09:44 |

Emina Jahovic bikinili pozunu paylaÅŸtÄ±

Mustafa Sandal ile 2018 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± Emina Jahovic oÄŸullarÄ±yla birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±. Bikinili pozunu sosyal medyadan paylaÅŸan Jahovic, fit vÃ¼cuduyla dikkat Ã§ekti.

Emina Jahovic bikinili pozunu paylaÅŸtÄ±
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38 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp ÅŸarkÄ±cÄ± Emina Jahovic, oÄŸullarÄ± Yaman ve Yavuz ile tatile Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼neÅŸ ve denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karan gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mla yine dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±.

FÄ°T GÃ–RÃœNTÃœSÃœ DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Instagram hesabÄ±nda 611 bin takipÃ§isi olan Emina Jahovic, bikinili pozunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Emina'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na on binlerce beÄŸeni ve yorum geldi.Â

Emina Jahovic bikinili pozunu paylaÅŸtÄ±

Magazin Haberleri Bülteni (7 Temmuz 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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