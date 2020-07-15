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15.07.2020 - 15:53 |

Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, sosyal medya hesabından oğlu Yaman'a öğüt verdi.

Emina Jahovic'ten anne nasihatı
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Karantina nedeniyle aylardır evden çıkmayan Emina Jahovic, normalleşmenin başlamasıyla birlikte çocukları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı.

Günlerini çocuklarıyla denize girerek ve bol bol güneşlenerek değerlendiren Jahovic, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Güzel şarkıcı, son paylaşımında oğlu Yaman'a anne nasihatinde bulundu.

Jahovic, şu aralar uçurtma sörfü yapan oğluna sarıldığı bir kareyi yayınlayarak, altına "'Rüyalarının peşinden git', insanların değil. Rüzgar senin aşkım" notunu düştü.

Emina Jahovicten anne nasihatı

Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
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Cadde Yazarları

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