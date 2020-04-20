%100 Canlı %100 İvana

Haftasonu Instagram canlı yayınımda İvana Sert konuğum oldu. Moda deyince aklıma gelen ilk isim, Türkiye'nin en tarz kadınlarından...

Geçen yıl bir şarkıyla müzik piyasasına göz kırpmıştı. Sonra sahnelerde boy gösterdi. Her konuda olduğu gibi beğenen beğendi, kimi de "mikrofonu sal" dedi. Ben o zamanda yazmıştım; sahne sadece 3 oktav seslilerin yeri değildir, sahne ben varım diyen herkesin mecrasıdır. İvana'da şov yapıp şarkı seslendirmek istiyorsa, herkes gibi hakkıdır yapar.

Bunları konuştuğumuz ve soru cevap oyunlarıyla keyifli geçirdiğimiz yaklaşık 1 saatlik canlı yayından aklımda kalan notları bırakıyorum.

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*Annem babam Sırp ama ben Türk'üm. Bu ülkeye aşığım. Oğlum Ateş Türk vatandaşı.

*Türk milletinin beni etkileyen 3 özelliği; dobra, samimi ve gerçek olması.

*Bazen dalga geçenler oluyor ama Türkçe'mi çok sevenler var. Yeni Türkçe gibi. Burada doğup büyümediğim için aksan hep olacak. Tülüm, stiletto, şoktadayım, bizimlesin gibi kelimeler patladı.

Tarzını beğendiği isimleri sorduğumda;

*Rihanna'nın tarzını sevmiyorum. Çok abartılı geliyor. Beyonce'ye bayılıyorum; her şeyiyle sahneyi dolduran bir varlık. Ajda Pekkan'ın her şeyine bayılıyorum.

*Bir kadının tarz olması yetmez, klas da olmalı! Giyinmek bir yere kadar, taşımak çok önemli.

*Bu senenin moda renkleri neon.

Profesyonel müzik hayatına nasıl girdiğini sorduğumda;

*Şarkı söylemeye tesadüf başladım. Bana şarkı geldi, çok beğendim ve yaptım. Konservatuar okuduğum ve piyano çaldığım için müzikle uzak değilim. Müzik benim canım.

*Bir şarkı daha hazırlıyoruz. Sözlerini Şehrazat yazdı. Virüs salgını bitmezse klibini evde çekeceğim.

İvana Sert "şarkı söylemesin" diyenler için ne düşünüyor diye sorduğumda;

*Çok dinlemiyorum. Banane yani, istemeyen dinlemesin. Her mesleğin ilk adımı çok zor ama sonra size bambaşka kapılar açabiliyor.

*Ben Türkiye'ye geldiğimde jüri koltuğuna oturduğumda bu Türkçe'yle nasıl moda konuşabilir diyorlardı. Sonra ne oldu, hiçbir moda programı bensiz olmadı.

*Nazara inanmıyorum. Kötü niyetli insanlar var ama kendi enerjin yüksekse, başkasının enerjisi sana hiçbir şey yapmaz.

Bu kelimeler sana ne hatırlatıyor diye sorduğumda;

*Ebru Gündeş -> Ses

*Ahmet Kaya -> Can

*Ruj -> İvana Sert

*Aşk -> Hayat

*Erkek -> Yol arkadaşı

TV'de şu an dönen moda programlarını sorduğumda;

*Hiçbir şeyi eleştirmek istemiyorum. Herkes çok emek verip işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Kendim için de güzel bir televizyon projesi var yakında.

*Instagram'da Karantina Şıklığı yarışmasını insanlar motive olsun diye başlattım.