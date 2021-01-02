2020'NİN EN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ

Ne yaptık ne ettik 2020'den sağ salim çıkabildik. Artık her günü tarihe karışan 2020'yi, yıl içinde mesaimizi en çok harcadığımız sosyal medya adına değerlendirmek isterim. Mecrada öne çıkan onlarca isim oldu. Benim dikkatimi çekenleri nedenleriyle birlikte sizle paylaşacağım.

En samimi bulduğum Simla Canpolat

Keşfette karşıma çıkan reelsları için takibe aldım. Özellikle kadınlar için keyifli tüyolar paylaşıyor.

Samimi bulmamın 3 nedenine gelince;

-Akıcı olması. İçeriğin konusu ne olursa olsun sıkıcı çekimlerden kimse keyif almaz.

-İlham verici olması. Instagram'da kimse atom parçalamıyor. Hazırladığın kahveye bile ufak bir hareketinle fark katıyorsan tamamdır.

-Paylaşımcı olması. Bazen görmezden gelmeye çalışsak da içerik üreticiliği artık global bir sektör. Simla'nın bu işi yapan diğer arkadaşlarına destek olup paylaşımlarında yer vermesi yüce gönüllü bir davranış.

Zevkine en çok güvendiğim Elif Şahin

Aslında uzmanlığını psikolojide yapan çiçeği burnunda genç bir anne. İçerik üreticisi olma gibi bir düşüncesi yokken kendine, evine, eşinin kıyafetlerine yaptığı dokunuşlarla insanların dikkatini çekip takipçi sayısı hızla yükselenlerden. Oğlu Toprak doğduktan sonra özellikle anne adaylarına yol gösteren soru cevaplar yapıyor.

Zevkine güveniyorum çünkü;

-Çok araştırıyor.

-İyi kombinliyor.

-Asla pahalı rakamlara kaçmıyor.

En özgün hesap Halkekmag

Özgün içerikleriyle takip etmeyenlerin bile karşısına çıkmayı başarmış bir hesap.

Neden özgün buluyorum...

-'Benim neden aklıma gelmedi' dedirten içerikler paylaşıyor.

-İroniyi suyunu çıkarmadan ve ayarında yapıyor.

-Bir yandan hem toplum için hem de sanat için sanat yapmayı başarıyor.

En iyi fotoğraf ve sayfa düzeni Ezgi Özanlar

Instagram hesabına işi gözüyle bakıp en çok sahip çıkan içerik üretici olabilir. 'Bir ütopyada mı yaşıyor?' dedirten paylaşımları aslında çok para harcadığından değil, elindekilerle anın keyfini çıkarmayı çok iyi bildiğinden.

Sayfa düzeninde neleri seviyorum;

-Profilde çok çeşit içeriğin yer alması ve girişimci kadınlara destek olmak gibi projelendirilmiş paylaşımlar olmasını.

-Fotoğraf/video çekimlerinin yüksek kalitede olmasını.

-Günlük rutinlerinden sporuna, tariflerinden aile hayatına her şeyin kendi dünyasına ait olmasını.

Yemek tarifleri ilham veren Yagiz Izgul

Benim gibi çabuk sıkılan birinin dikkatini tek yöne toplamak zordur. Ünlü şef Yağız İzgül her gün Instagram hikayelerinde yemek tariflerine yer veriyor.

Bu tarifleri neden ilham verici bulduğuma geleyim;

-Alışageldiğimiz yemeklere farklı lezzetler katmanın mümkün olduğunu görüyorum.

-Yemek yapmak keyif işidir. Her şeyden önce yapanın keyif aldığını gördüğüm için kalkıp ben de yapmak istiyorum.

-Paylaşımların anbean olması hep beraber aynı mutfakta yemek atölyesi yapıyormuş gibi hissettiriyor.

Aktivist ve yön veren Hakan Hepcan

Sosyal medya fenomenliğine dair ilgi alakasını kestiğini söylese de fenomenlik bir ruh meselesidir. Onu içinden çıkarıp atamazsın. Evlenip Norveç'e yerleşen Hakan Hepcan'ın neden yön verici olduğunu düşündüm?

-İçerik üreticilerin 'ekranı yukarı kaydırın' dediği reklamların suyunun çıktığına o kadar inandı ki bence de haklı bir isyanda bulundu.

-Bu isyanda bazı isimlere ithamda bulundu. Tepki gösteren olduğu kadar destek veren de oldu.

-Haklı veya haksız, yaptığı eylemle devlete vergisini ödemeden reklam alan kişi ve kurumlara iyi bir gözdağı vermiş oldu.