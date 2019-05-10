Onu hala "Miş Miş"le çıkış yaptı sananlar çok olsa da, müzikte daha fazla geçmişi var Simge'nin. Önce Zeynep Dizdar sonrasında Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'a vokalist olarak sahnelerinde eşlik etti. 2011'de yayımladığı ilk albümü "Yeni Çıktı" bence çok iyi bir pop albümü olmasına rağmen Simge'ye yeterli katma değeri sağlayamamış gibi görünüyordu.

Aradan birkaç sene geçti. Tam Simge'yi unutacaktım ki 2014'te "Bip Bip" şarkısıyla tekrar çıkış aradı. 30 milyon gibi bir dinlenme rakamına ulaştı. Akabinde "Miş Miş" geldi ve yıllar sonra aradığı çıkıştan fazlasını buldu. Türkiye resmi listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Sonrasında "Yankı", "Kamera", "Prens&Prenses" ve "Üzülmedin mi?" gibi arka arkaya hem çok iyi hitlere hem de başarılı kliplere sahip oldu. Bu kadar beklentiyi yarattıktan sonra büyük bir albüme ihtiyaç oldu tabii ki... Ve 2018'de "Ben Bazen" albümü beklediğimden de iyi geldi. Albümün çıkışı, tüm repertuvarı, imaj fotoğrafları ve klipleri yıllar sonra bende heyecan yaratan nadir işlerden bir tanesi oldu. Şu aralar bu albümden "Aşkın Olayım" klibiyle dönmeye devam ediyor.

Tüm bunlar olurken Simge'yi sosyal medyadan takip ediyorum. Arı gibi; bir orada bir burada konser veriyor. Bu kız hiç yorulmuyor mu diye düşünmüyor değilim. Dün baktım ki; hem Boğaziçi Üniversitesi Radyosu hem de Aydın Üniversitesi törenlerinde "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı" ödüllerini almaya gitmiş. Bu kadar yoğunluğun içinde asistan göndermek yerine, hepsine bizzat kendi katılmış. Tüm bunlar işine ne kadar aşık, bugünleri ne kadar hayal ettiğini gösteriyor. Böyle olunca da başarı kaçınılmaz oluyor.

Unutmadan, "Ben Bazen" albümü hala klip beklediğim şarkılarla doluyken Simge yeni bir single (tekli) hazırlığında. Bir de Ozan Doğulu'nun yeni proje albümünde şarkı seslendirecek. Aman diyorum, nazarım değmesin...