2020 tüm dünyada talihsizliklerle dolu bir yıl olmaya devam ederken, geçmişimizden bize güzel şeyler hatırlatan kişiler, konular gündeme gelmeye devam ediyor. Hepsi grubu kızlarının barışması bile bir kesimin bu yılı daha iyi geçireceğine inanması için kayda değer bir haberdi.

"10 yıl önce bugün. Unutmadık, unutmayacağız: Bihter Ziyagil"

Bugün tarihte 10 yıl önceye gidiyoruz. 'Aşk-ı Memnu' dizisinin başrol karakteri 'Bihter Ziyagil'in, aşkı için intihar ettiği o gün! Üzerinden 10 yıl geçti ama Bihter hala unutulmadı.

Bir dizi karakterinin anma günü olur mu? Bizde o da oluyor. Bihter intihar ettiğinde sadece 27 yaşındaydı. Toprağa verilirken Ziyagil değil, ilk soyadı 'Yöreoğlu' mezar taşında göze takılan ayrıntıydı.

Her yıl olduğu gibi bugün de Twitter'da 'Bihter Ziyagil replikleri' dönecek, Youtube'da günün en çok aratılan videosu 'Bihter Ziyagil ölüm sahnesi' olacak. Bu, Türkiye sosyal medya ekosisteminde ritüel gibi bir olay.

Diziyi günümüzde ilk kez izleyen çocuklar, gençler de Aşk-ı Memnu akımına kapılıyor. Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Bülent, Matmazel, Firdevs Hanım, Peyker, Katya, Cemile, Beşir, Nesrin, Süleyman efendi herkesin kendinden bir şey bulabileceği karakterler.

İnsanlara iyi gelen her şeye ben tamamım. Aşk-ı Memnu klasikleşmiş, Türk halkının bağrına bastığı bir hikaye. O yüzden eleştirecek olursanız iki kere düşünün, bir kere yazın.

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