Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturuyor. Bu sezon Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nı elde eden takım, sezonu 3 kupayla kapatmıştı.

Önce İzmir'de ailesini ziyaret ettikten sonra haftasonunu için İstanbul'a gelen İlkay, Ulus'ta arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Bebek Lucca'nın önünde gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. -Amine Gülşe ve Mesut Özil'in nikahına davetli olduğunu ancak Milli takım kampı olduğu için katılamayacağını belirtiyor.-

Haberini vermeden olmaz; İlkay, bugün sezon finaliyle ekranlara gelecek olan Çukur dizisinin setine de konuk oldu. Aras Bulut İynemli'ye ve Erkan Kolçak Köstendil'e forma imzalayarak setten ayrılıp tatil için Dubai'ye gitti.

Müziğe Sempati Kazandırdı

Hem çok güzel hem de başarılı bir kadın. Onu zaman zaman Levent metrosunda görüyorum. Olduğu yere ışık saçıyor. Aynı zamanda önemli bir ekran yüzü olan İvana Sert, bu kez şansını müzikte denemiş. Şehrazat ve Murat Yeter üretimi "İmalat Hatası" isimli hareketli bir şarkıyı seslendirmiş, Metin Arolat yönetmenliğinde yüksek bütçeli bir klip de çekmiş.

İvana, bildiğim kadarıyla sahnede olmayı her zaman seven biri. Bu benim ondan tahmin ettiğim bir proje olmasa bile müziğe zaafı olan herkes imkanları dahilinde üretim yapmakta serbest. Şarkıyı söylerken müdahele edilmemiş tatlı Türkçe'si bana çok sempatik geldi. Klipteki görsel zenginliğe fazla söyleyecek sözüm yok. Tebrikler İvana, yeni işlerini de merakla bekliyorum.