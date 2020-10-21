FENOMENLER KAYDIRMALI LİNK VERİP KAÇ PARA KAZANIYOR?

Instagram'da otu çöpü linkleyip 'hadi sayfayı yukarı kaydırın' diyen içerik üreticilerin bunu neden yaptığını biliyorsunuz. Siz alışveriş yaptıkça bundan komisyon alıyorlar. Peki ne kadar kazanıyor olabilirler hiç düşündünüz mü?

Satıştan komisyon vererek ilerleyen bu sisteme affiliate marketing (satış ortaklığı) deniyor. Türkiye'de bu sistemi en çok kullanan hepimizin iyi bildiği ünlü bir alışveriş sitesi. Bu sitenin pazarlama yöneticileri popüler içerik üreticilerle anlaşma yapıyor. Onlara konseptlere göre ürünlerin yer aldığı linkler hazırlayıp paylaşımları için gönderiyor. Takipçileri hikayedeki bağlantıya gidip alışveriş yaptıkça, içerik üreticileri ortalama yüzde 20 komisyon kazanıyor. Örnek bir hesaplama yapayım. Ayda bin takipçi linkler üzerinden kişi başı 300 liralık alışveriş yapsa toplam 300 bin liralık tutar oluşur. Bu tutarın 60 bin lirası içerik üreticinin hesabına hak ediş olarak yatırılır.

Kabataslak anlattığım gibi düşününce 'oturdukları yerden para basıyorlar' gibi düşünebilirsiniz. Ama bu 2020'li yıllarda artık global bir iş modeli. Unutulmaması gereken içerik üreticilerin etkileşimlerini arttırmak için çok çalıştıkları. Özellikle içerik üretmek noktasında. Yani her isteyen bir sayfa açıp onu yüzbinlere eriştiremiyor.

YILIN TV KARAKTERİ ŞEF MEHMET YALÇINKAYA

TV'de iyi çıkış yakalamak için çok izlenen bir kanalda görünmek yetmiyor. Bu bir oyunsa her oyunda olduğu gibi bazı kurallar var. Bir kere şahsına münhasır karakterin olacak. Sivri, sert ya da duygusal çıkışların olacak ki izleyicide merak uyandıracaksın. Özellikle jüri koltuğunda oturan isimlerin suya sabuna dokunmama gibi bir seçeneği yok. Şöyle bir gözünüzün önüne getirirseniz çekimser davranan isimlerin TV macerası uzun soluklu olmamıştır.

Son yıllarda ekrandaki projeleri inceliyorum. En iyi yapımlardan biri Masterchef, medya dünyasına şef Mehmet Yalçınkaya'yı kazandırdı. Günlük hayatında son derece nazik ve güler yüzlü olan Mehmet Şef, ekranda özgün bir karakter yarattı. Yarışmacıları tedirgin ediyor gibi görünse de aslında fikirlerine en değer verilen isim oldu jüri arasında. Çünkü ondan iyi bir şeyler duymak hem yarışmacılar hem de izleyenler için kıymetli geliyor. Bazen tepkilerini aşırı bulup sosyal medyada gündem yapsalar da art niyetli olmadığını herkes iyi biliyor. Masterchef bir eğitmenin öğrencilerle kendi arasında yaptığı atölye değil. Nihayetinde milyonların tanık olduğu, izleyenin adrenalin istediği bir şov. Acun Ilıcalı'nın yüzlerce isim arasından neden Mehmet Şef'i seçtiğini anlayabiliyorum.

YILIN KULAKLARA İKAMET EDEN İKİ HİT ŞARKISI

Z kuşağının bakış açısıyla müzikteki yönelim değişti. Başka şeyler dinlemek istiyor gençler; bazen rap bazen trap. TikTok akımlarıyla farklı şarkılar fenomen oluyor. Yani bir albümü alalım da A1 şarkısını patlatalımdan çok öteye geçti olay. Bu yıl Z kuşağının etkisiyle koşar adım yürüyen, X ve Y kuşaklarını da aynı anda yakalayan hit Zehra'nın 'Cennetten Çiçek' şarkısı oldu. Duymadığım yer kalmadı. 2000'lerin efsane prodüktörü Erol Köse'nin de kıvrak zekasına şapka çıkarmak gerekir. Alıştığı düzenden çıkıp yıllar sonra güne adapte olmak da onun başarısı.

Yılın ikinci yarısında hit Ziynet Sali'den geldi. İlk dinlediğimde çok da ısınamadığım 'Kalbim Tatilde' sadece birkaç ayda 85 milyon dinlenmiş. Dinlenmeleri es geçersem, bu şarkıyı Instagram hikayesinde görmediğim kimse kalmadı. Açıp bir kere dinlememiş olsaydım bile şarkıyı baştan sona ezberlerdim. İşte hit budur. Hiç atara gidere bulanmadan bu kadar pozitif bir şarkı dinlemek kulaklara iyi geldi demek. Y kuşağı pop yıldızlarında son iki senenin lideri net olarak Ziynet Sali'dir. Geçen sene 'Bana da Söyle', bu sene de 'Kalbim Tatilde' derken yılbaşına doğru büyük bir albüm gelecek ve kalpler 2021'e de Ziynet'le girecek.