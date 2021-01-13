GÜLŞEN ALBÜM YAPSA HER ŞEY YOLUNDA GİDECEK SANKİ

Enis Arıkan'ın tanıtımlarında Gülşen'i gördüğüm gibi hemen programı izledim. Enis'den beklenti çok yüksek. Bunu bildiği için de çok enerjik olması lazım, beklentiyi karşılamak için izleyiciye keyif vermesi lazım, içeriklerin ilgi çekmesi lazım, 'bir sonraki bölümde neler olur' dedirtmesi lazım.

Bu kadar sorumluluk hissi Enis'e haklı olarak ilk başlarda gereğinden fazla heyecan yaptırır, zamanla program iyice kıvamını alır. Yüksek enerjisini eşleştirebileceği konuklarla devam ederse projenin başarısı da kaçınılmaz olur. Enis sevilen, kamera önünde olması için insanların desteğini hep yanında hissedebileceği bir profil. Programı bu dijital platformda yapmasıyla birlikte en büyük şansı da işinin en iyisi yönetmenlerden Fatih Ahmet Kaya ve ekibiyle çalışması.

Şimdi gelelim bugün bana yazmak için sebep olan asıl konuya...

Gülşen müthişsin!

-Programda nasıl doğal, abartısız ve ihtisaslı bir duruşu var...

-17'lik görünüyor, hani 'hiç yaşlanmıyor' derler ya. Halbuki neredeyse 25 yılı var bu sektörde Gülşen'in...

-Yemek yemeyi çok sevdiğini ama olmak istediği görünümde kalmak için her zaman iradeli olduğunu belirtiyor. Kimseyi kalıplara sokmadan genç ve sağlıklı görünmenin formülünü veriyor. Nasıl söylediğin ne söylediğinden çok daha önemli.

-Bir gün konser için dağlık bir alandan sahneye ilerlediği araç ters yola girmiş. Gülşen sahneye geç kalmamak için kucağında oğlu Azur Benan'la akşam karanlığında araçtan inip yürümeye başlamış. Üzerinde tamamı simli parçalardan oluşan kostümüyle Gülşen'i orada gören biri 'uzaylı' sanıp korkup kaçmış. Haklı aslında, hiç tahmin eder miydi orada, o saatte ve o halde Gülşen'i görmeyi.

-Şarkı yazmak için tek başına olmasının yeterli olduğunu söylese de Gülşen uçakta bile şarkı yazmış kadın. Tek yazmadığı ilk şarkı Edis'le beraber 'Nirvana' ve ikincisini de 'yine Edis'le yazarım' diyor.

-Şarkı verme konusunda da çok net. Enerjisini sevdiği birine ücretsiz şarkı verirmiş. İstemediği birine de muhtemelen çok yüksek bir fiyat çekiyordur...

-Programın sonlarında bir çark oyunu var, çok keyifli ve tadındaydı. Her renkte Gülşen'in başka isimlere verdiği şarkılar saklanmış. Çıkan renge hangi şarkı denk geliyorsa orkestra onu çalıyor. Gülşen haliyle şarkıları saniyesinde bilip çıplak ses söylüyor.

Ama Gülşen...

-Sesini ve şarkılarını çok özledik. Yeni bir albüm çıkartmalısın...

-Hiç olmazsa çark oyununda söylediğin sözü müziği sana ait şarkıları senin sesinden de duyacağımız bir proje albümü yapmalısın...

-Seçici olmanı anlıyorum ama özellikle dijitalde daha çok olmalısın...