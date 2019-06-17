Gemiyle seyahat etmek hayallerimden biriydi. Bayram tatilinde Ets Tur'un düzenlediği Vizesiz Yunan Adaları turuna katıldım. "Gemini" isimli tarihi gemide nostaljik bir ambiyans var. Gemiden içeri adım attığınız an kendinizi 80'ler balosuna katılmış hissedebilirsiniz. Cruise direktörü Ahmet Yazıcı ve ekibi sezon öncesi tüm detaylar için titizlikle hazırlanmış.

Deneyimlerimi daha net olması için "15 Madde ile Neden Vizesiz Yunan Adaları Turu?" sorusuna yanıt olacak şekilde aktarıyorum.

*3,4 veya 7 gecelik opsiyonlardan zamanıma uygun olanı seçtim.

*Bu tura vizesiz katılabildiğim için vize harcından tasarruf ettim.

*Deniz üstünde gemiyle hiç sallanmadan seyahat ettim. Bu inanılmaz bir lüks.

*Mykonos, Santorini, Rodos gibi önemli adaları gezdim.

*Taverna'da tabak da kırdım, denizde boy da verdim.

*Mykonos'un gece hayatını deneyimledim. Ölmeden yapmanız gerekenler listesine ekleyin.

*Santorini'de eşsiz manzaraya karşı lezzetli Yunan kahveleri içtim.

*Rodos'ta tarihi temayı tam anlamıyla yaşadım.

*Gemide kaldığım için konaklama derdim olmadı.

*Sabah, öğle, akşam, gece açık büfe yemek servisi olduğu için ne yiyeceğimi düşünmedim.

*Gemide spor salonu olduğu için rutinimi bozmadım ve kilo almadım.

*Dört yanı deniz olan gemide tek derdim havuza mı girsem yoksa jakuziye mi sorusuydu.

*Sadece Grup Ada'nın canlı performansını dinlemek için bile bir kez daha bu tura katılırım.

*Tüm bunlara rağmen tura ödediğim ücret çok makuldu.

*Gemi Çeşme'ye döndüğü için de hazır gelmişken birkaç gün daha tatilime Çeşme'de devam ettim.