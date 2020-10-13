HERKES KONUŞTU, SÖZ YENİDEN HANDE YENER'DE

Günlerdir tüm köşe yazarlarının bahsettiği yeni Hande Yener albümüne dair söz hakkımı en son kullanmak istedim. Hatırlarsınız; bu albümde 20 şarkı olacağını ilk kez ben yazmıştım. Haftalar içinde gündemin gidişatıyla strateji değişti. Şarkı sayısı 20 olarak korunurken, lansmanı 2 parçaya bölündü. İlk 10 şarkı 'Carpe Diem - Part 1' olarak mecralarda yerini aldı.

-'Carpe Diem' albüm ismi ve çıkış için en doğru şarkı. Kışın sunulan 'Pencere' global düzeyde yaşama dair olan bitene işaret etmişti. Şimdi de kişinin kendine yönelmesi ve yaşadığı her anın değerini bilmesi gerektiği vurgulanıyor. 20. yıl albümünün felsefe barındırması Hande için kaçınılmaz olurdu.

-Albümde yer alan 10 şarkının hiçbiri birbirine benzemiyor. 2000'den bugüne farklı zevklerdeki Hande Yener dinleyicilerinin her birini yakalayacak en az 2 şarkı var.

-İlk bölümde slow şarkı yetersizliği var. İkinci bölümün bu beklentiyi tamamlanması adına misyonu daha büyük olacak.

-8 tanesini Berksan'ın yazdığı şarkı sözlerini fazlasıyla başarılı buldum. Hem fonetik hem de ölçü olarak kulaklarıma zevk veriyor. Mesela 'Aşk Sandım'ın sözlerinde betimleme ve tezatların sınırları maksimum zorlanırken, kompozisyon bütünlüğü de korunmuş. Bu kadar yoğun bir anlatımdan sonra nakaratta başka bir dörtlük daha dinlemek yerine, veryansın eden 'aşk sandım' döngüsü ve akabinde gelen gitar solo bu işin nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. (Şarkının ismini 'Nirvana' koymak yetmiyor bazen)

-Müzik ve düzenlemeler adına bu keyfi yaşatan Misha'ya da şapka çıkarmak gerek. Şahane işlere tanık olmuş 20 yıllık Hande Yener dinleyicilerini memnun etmek hiç kolay olmasa gerek. (Bu arada Misha'ya albümdeki favorilerini sordum. 'Sanırım Aşk Sandım ve Bulut' yanıtını verdi.)

-Fotoğraflar, klipler ve Hande'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtımların hepsi Aytekin Yalçın ve ekibinin ürünü. Fotoğraflar da tıpkı şarkılar gibi birbirine benzemediği için bütün olarak bir bakışta algılanmıyor. Şarkıları dinledikçe şifreler çözülüyor.

Hande'ye notlarım;

-Aytekin Yalçın'la çalışmaya devam etmeli.

-Albümü domine eden Fikri Karayel & Deeperise ortak çalışması 'Aşk Elinde'nin ayrıca versiyonları çıkmalı.

-'Senden Çok' mutlaka kliplenmeli.

-Albümün ikinci bölümünü sunmak için acele edilmemeli.

-Bir sonraki albüm için tekrara düşmemek adına yeni söz yazarı ve besteciler kadroya dahil edilmeli.

-Her şeyden önemlisi sonsuz müzik aşkın devam etmeli ve nice 20 yılların daha olmalı.