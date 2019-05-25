Haftasonu keyifle devam ederken, bugün hem kendime hem de size özellikle yapmak istediğim bazı hatırlatmalar var.

*Sıcaklar her geçen gün artarken tatlı dostlarımız sokak hayvanları için kaplara su ve mama koymayı unutmayalım. Kendi yaşam alanımızın dışında ihtiyacı olan başka alanlarda da gerekeni yapalım.

*İmkanlarımız elveriyorsa, daha da önemlisi sorumluluk anlayaşımıza güveniyorsak sahiplenelim, asla satın almayalım.

*Sahiplendiğimiz dostlarımızı ihmal ya da terk etmeyelim. Onların kalbinin bizimkilerden daha hassas olduğunu hatırlayalım.