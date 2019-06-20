Çoğumuzun kafamızın üzerine kamera yerleştirilmişçesine günümüzün en az birkaç saatini geçirdiği Instagram'a dair kendi bildiğim bazı bilgi ve yöntemleri sizle paylaşmak istedim.

#TBT (Throw Back Thursday) etiketinin kullanımı

Instagram'da perşembe günleri hayatımızın başka bir döneminden kalan anları paylaşmak için kullandığımız etikettir. Thursday kelimesi İngilizce'de perşembe anlamına geldiği için başka günler #tbt etiketini kullanmak alışkanlığın dışında ve yanlış algılanır. Yine de haftanın diğer günlerinde eski fotoğraflarınızı paylaşmak ve bu etiketi kullanmak istiyorsanız #tb veya #throwback şeklinde paylaşımlarınızda yer verebilirsiniz.

Hikayelerde gizli etiketleme

Hikayelerinizde (Insta Story) biri/birilerini etiketlemek istiyorsunuz ama bunu başkalarının görmesini istemiyorsanız çok basit bir hilesi var. Kişiyi @ komutuyla etiketledikten sonra, etiketi baş ve işaret parmaklarımız yardımıyla yukarıdan aşağı çeke çeke ekrandan kaybolana kadar küçültün. Böylece hikayeyi paylaştıktan sonra etiketlediğiniz kişi/kişilerin gelen kutusuna 'hikayesinde senden bahsetti' bildirimi gidecek, ama diğer takipçileriniz bu kişilerin etiketini göremeyecektir.

Hikayelere gizlice bakma

Bu en talep görecek yöntemdir. Birinin gizlice hikayelerine bakmak istiyorsunuz. Uygulama marketinde pek çok story saver (hikaye kaydedici) programlar var. Onlardan biriyle hikayesine bakanlar listesinde adınız çıkmadan tüm hikayelerini -fotoğraf veya video- telefonunuza kaydedebilirsiniz. Fakat bakacağınız kişinin profili kitliyse ve onu takip etmiyorsanız bu programlarla da hikayelerine bakamazsınız.

Bu yöntem hayat kurtarır

Birini hikayenizde etiketleyeceksiniz ama o kişinin onu hikayenizde etiketlediğinizi görmesini istemiyorsanız bunun da bir yöntemi var. O kişinin profil sayfasına girip 'hikayemi gizle' seçeneğine tıklayarak hikayenizi ondan gizleyin. Bu seçimden sonra onu hikayenizde istediğiniz gibi etiketleyebilirsiniz. O kişi sizin onu etiketlemenize rağmen hikayenizi göremeyecek ve gelen kutusuna 'hikayesinden senden bahsetti' bildirimi gitmeyecektir. Tabii tahmin edip sahte bir hesaptan hikayenize bakmazsa.

Haberi olmadan takipten çıkarma

Birini artık takip etmek istemiyorsunuz ama ayıp olmasın diye takipten çıkartamıyorsunuz. Çünkü farklı programlarla bunu görebiliyor. Yöntemi basit; haberi olmadan takibinizden çıkarma. Takipçiler listenizde o kişiyi aratın. 'Takiptesin' ibaresinin yanındaki ... 'ya tıklayarak 'takipçiyi çıkar' derseniz kendi kendine takipten çıkmış olacaktır. Hatta bir araya geldiğinizde beni takipten çıkmışsın diyerek suçu ona atanlar bile oluyor. Ama bu hiç hoş bir şey değil.

Takipte kalarak takip etmeme - sessize al

Bu yöntemin adı sessize alma. O kişinin profil sayfasına girip sağ üstteki ... ikonuna tıklayarak 'sessize al' seçeneğiyle onu takipten çıkmayarak hem anasayfadaki gönderilerini hem de hikayelerini bir daha görmek zorunda kalmazsınız.