Kıtalar Birbirine Bağlandı

Pazar günü İstanbul Boğazı'nda çok acayip bir etkinlik yapıldı. Asya ve Avrupa kıtası birbirine bağlandı! Urban Riders tarafından organize edilen etkinlikte stüdyo üyeleri yat üzerinde boğaza karşı pedal çevirdi. 5 ayrı oturum halinde gerçekleşen etkinlikte stüdyonun tecrübeli eğitmenleri gidon başındaydı. Yaklaşık 250 üyenin pedal çevirdiği gemide enerjisi çok yüksek bir atmosfer oluştu. Sosyal medyadan gelen yüzlerce mesaj üzerine kurucu Ahmet Berkman etkinliği tekrarlamayı düşünüyor.

Ahmet Berkman ve ekip arkadaşları daha önce de farklı temalarda pedal çevirme etkinlikleri yaptı. Gece kulübü, İstanbul'un en yüksek binası, Sabancı Müzesi'nin bahçesi konseptleri derken çıtayı her seferinde daha yukarı taşıdılar. Bu ekibin yaptığı tüm organizasyonlarda en başarılı bulduğum olay event marketing olarak tanımlanan "etkinlik pazarlaması". Her etkinlik için bir fikir oluşuyor. Bu fikir tematik bir formata dönüştürülüyor. Stüdyonun ana misyonuyla paralel olarak ilerleyen görsel malzemelerle tam bir şölen yaratılıyor.

Bir işi ilk yapan olmaktan daha önemli olan şey sürdürebilir olmaktır derler iş dünyasındakiler. Bu yüzden ekibin vizyonu ne kadar geniş olursa, kuruluşun müşterilerine yarattığı heyecan o kadar uzun soluklu oluyor. Emeği geçen tüm ekibi tebrik ederim.