Yazının başlığını fırtına öncesi sessizlik koyacakken şimdi bahsedeceğim yeni Hande Yener şarkısının isminden alıntı yaptım. Şarkının ismi çoktan anladığınız üzere "Masal". Klibi yakın zaman önce Afrika'da çekildi. Ama ne şarkı ne de klip henüz çıkmadı. Ne zaman çıkacağı sorusuna Hande'den gelen yanıt ise "ummadığınız anda" oluyor. Benim tahminim bayram öncesi...

Bu yeni hitin sözü müziği Altan Çetin'e ait. Bu cümle hem Hande hayranlarını hem de müzikseverleri heyecanlandırmaya yetiyor. Çünkü Hande Yener & Altan Çetin işbirliğinden 'Yalanın Batsın', 'Bunun Adı Ayrılık', 'Sen Yoluna Ben Yoluma', 'Acele Etme', 'Kırmızı', 'Acı Veriyor', 'Alt Dudak', 'Deli Bile', 'Seviyorsun' gibi niceleri çıkmıştı.

Kulağıma gelenlere göre orta tempolu şarkının duygu yoğunluğu çok yüksek. Masal'ın ilk önce Altan Çetin'in kendi solo albümünde Hande Yener düetiyle çıkış şarkısı olacağı duyurulmuştu. Sonradan dinamikler nasıl değişti, orasını ben de bilmiyorum.

Hande profesyonel müzik sektöründe 20 yıldır varlığını zirvede tutan bir yıldız. Her projesinde enerjisi yüksek, heyecanlandırmayı başaran nadir isimlerden biri. Belki de tek isim, burası yoruma açık. Ama kendisini hep takip ederim. Bugüne kadar müziğin onun en büyük aşkı olduğunu söyler durur. Belki de muazzam ses renginin ötesinde kalıcılığının en önemli sırrı budur.

Unutmadan, Hande'nin hazırlıklarına devam ettiği yeni uzunçalar (longplay - lp) albümünde de sözü müziği Altan Çetin'e ait pek çok şarkı olacakmış. Sevenlerine duyurulur.