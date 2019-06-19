Bugün, ikisi de geçen yaz çıkan Simge'nin "Ben Bazen" ve Kenan Doğulu'nun "Vay Be" albümlerine dair kendi bakış açımdan yazmak istedim. Simge'nin ilk uzunçalar albümüyle rakiplerini geride bırakması, Kenan Doğulu'nun önceki albümlerine nispeten daha az yankı bulması yorumlamaya açık gördüğüm noktalardı.

Simge'nin "Ben Bazen" albümü neden çok dinlendi?

*Albümden önce birbirini tekrar etmeyen tekli ve klipler çıkarması dinleyicide albüm beklentisi yarattı.

*Şarkılar birbirine benzememesine rağmen bu albüm içerisinde bir ahenk yarattı. Farklı renklerin bir araya gelip gökkuşağı oluşturması gibi.

*Bu noktada albüm adı cuk oturdu! "Ben bazen ..." açık uçlu bırakılmış, her ruh haline uygun bir tanımlamaydı.

*Kapak ve klip görsellerinde genç kitleyi yakalayacak konseptler kullanıldı. Pop müziği en çok Y kuşağı takip ettiği için doğru kitleye nokta atışı yapıldı.

*Çıkış şarkısı olarak albümde alternatif pop tınlayan 'Ben Bazen'in seçilmesi, sonrasında albümün en ticari şarkısı 'Öpücem'in kliplenmesi stratejik olarak doğruydu.

*Simge'nin sık sık üniversite konserlerinde, şehir festivallerinde sahne alması albümü daha çok insana duyurmasına önemli katkı sağladı.

Kenan Doğulu'nun "Vay Be" albümü neden çok dinlenmedi?

*Kenan Doğulu gibi büyük bir star albüm adını "Vay Be" koymamalıydı, Vay Be! dedirtmeliydi.

*Genel tarzının dışında yeni soundlar denediği proje bazlı bu albümün çıkışını en ticari şarkısı 'Yosun'la yapmalıydı. Böylece dinleyicinin kulağını alıştırma süreci kolaylaşırdı.

*Sözlerde tekrara düşmek dinleme isteğini azaltır. Bu albüm fonetik yönüyle yeterli değil.