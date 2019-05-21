Bugüne kadar ekran önündeki -neredeyse herkes- bir iddiada bulundu. Kimi en zeki olduğuna, kimi en güzel olduğuna, kimi kraliçe olduğuna dair... Benim en etkileyici bulduğum söylem yıllar geçmesine rağmen hala Gülben Ergen'in "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!" açıklamasıdır.

Bizim ülkede ünlü olmak kolay, yıldız olmak zordur. Ünlü olduktan sonra alkışlayanlarınızdan çok arkanızdan atıp tutanlar, tuzak kuranlar, düşmenizi bekleyenler olur. Hatta bu hakkı olmamasına rağmen bir kesim insanın özel hayatınıza müdahele etme haddini kendinde bulmasıyla devam eder. Bütün bunlar ünlü olmanın sınavıdır aslında. Bunları aşmayı, zedelenmeden ayakta kalmayı başaran tam anlamıyla yıldız olmaya başlar. Gülben hanım'ın bahsini ettiğim cümlesinden benim anladığım kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın ışığının asla sönmeyeceğidir. Bu yüzden çok severim. Ötesi - berisiyle, özel hayatıyla ilgilenmem, kimseyi de bu parametrelerle değerlendirmem. Ben bana yorumlama hakkı verilen üretimlere bakarım. Tam da bu noktada kendisinin "Müsaadenle" isimli yeni single / teklisini dinliyorum. Sözü müziği Onur Mete'ye ait.

"Müsaadenle" önce dijital platformlarda sonrasında radyo rotasyonlarında yerini aldı. Nihat Odabaşı'nın sektördeki muadillerinin çok üstünde standartla çektiği klibiyle şarkı dinleyicide daha fazla yer bulacaktır. Gülben Ergen'in Şehrazat şarkılarıyla yakaladığı güçlü bir enerji vardı ya, tam o özlediğim tatlarda...

Şarkının demosunu birkaç sene önce tesadüfen dinlemiştim. O zamanlar aklımda yer etmişti. Etik olmadığı için isim vermeyeceğım ama şarkı başka isimlerin kapısından döndü. Sonrasında bu buluşma nasıl gerçekleşmiş bilmiyorum ama Gülben Ergen'de fazlasıyla şık duran bir iş ortaya çıkmış. Taşkın Sabah imzalı aranjenin payı elbette çok büyük olmuş. Kaliteli bir kumaştan cuk oturan elbise dikilmiş gibi düşünebilirsiniz.

Projenin iletişim planlamasında Özgür Aras'ın ismini gördüm. Kendisi bu sektörün en eskilerinden. Çok önemli deneyimleri var. Instagram'da gördüm; geçen hafta New York'ta önemli bir eğitime katıldı. Bu yatırımlar çok kayda değer. "Ben oldum" demeden işinde sürekli kendini geliştiren/yenileyenleri ayrı bir yerde görmemiz gerek.