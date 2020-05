Çeşitli isimlerin değerli söz yazarı Aşkın Tuna'nın şarkılarını seslendirdiği "Aşkın'ın Şarkıları" albümü Doğan Müzik Yapım etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Sude Bilge Demir prodüktörlüğünde hazırlanan projedeki düzenlemelerde en çok ismi görünen aranjör Emirhan Cengiz oluyor. Albümden ilk klip şarkısı Tuğçe Kandemir'in seslendirdiği "Gülü Soldurmam" olurken, Betül Demir'in yeniden seslendirdiği "Devlerin Aşkı Büyük Olur" klibiyle de dijital platformlarda taze yerini aldı.

Açıkçası kült şarkıları yeniden söylemek bana hem zor hem de çok riskli bir karar gibi gelir. Çünkü kulaklarımız şarkıyı ilk söyleyenin sesine ve yorumuna alışmıştır. Başka biri yeniden söyleyeceği zaman dinleyicide ister istemez önyargı oluşur. Einstein'ın dediği gibi "önyargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur"... Fakat iyi bir yorumculuk bunun üstesinden hakkıyla gelebilir. Nitekim Betül'ün sapasağlam yorumu, Emirhan'ın vizyonerliği ortaya yepyeni bir iş çıkarmış. 2019 model yeni aranje şarkıyı kulüplerde çalınabilir hale getirmiş. Rakamlara göz attığımda ilk gün 1 milyondan fazla dinlenmiş.

Şarkının ilk söyleyeni Seden Gürel, bu kez Betül Demir'in yorumladığı şarkıyı tüm sosyal medya hesaplarında başarı dilekleriyle paylaştı. Daha önce benzerine rastlamadığım bu nezaketten müthiş derecede hoşlandım. Çünkü müzik bir rekabet değil, paylaşımdır; birleştirir.

Unutmadan, Betül Demir'in çok bekletmeden çıkaracağı yepyeni şarkılarından birkaçını dinledim. Bir tanesi hareketli, bir tanesi duygusal çok büyük iki favorim var. Bir de Galatasaray için sıfır kilometre bir şampiyonluk şarkısına çalışıyor. Şimdilik fazla detay vermiyorum, sürprizi kaçmasın...

Takipçilerime sordum...

MP3 çalar olarak bildiğimiz aletler dijital müziğin ilk adımlarını attığı en teknolojik yeniliklerden biri olarak 2000'li yıllarımıza renk katmıştı. Bugün Instagram hesabımda hikayeme bir dijital müzik çalar görselini "bunu görünce aklına gelen ilk şarkı?" notuyla koydum. Kendi takipçilerimden en çok gelen yanıtlar; "İrem - Hayalet Sevgilim" ve "50 Cent - Candy Shop" oldu.

Hayalet Sevgilim, Türkiye'de internet kanalıyla -amiyane tabirle- patlayan ilk şarkıydı. Aslında sonraki süreçte radyo ve televizyondan sonra müzikte yeni bir pazar yaratmıştı. Candy Shop, 2003 çıkışlı olmasına rağmen 2009'da youtube'a yüklenen klibi şu an 500 milyon izlenmede.

Benim ilk aklıma gelen şarkı "Helena Papariozu - My Number One" oldu. İşte takipçilerimin aklına gelenlerden bazıları;

Everything I Do / Bryan Adams - @asliesmeray

Aşk Ölmez / Sertab Erener - @fuatbashar

Candy Shop / 50 Cent - @mburakkahraman

Hayalet Sevgilim / İrem - @bussrafurat

Zalim (Ellerine Sağlık) / Yalın - @ssaacr

Bu Kız Beni Görmeli / Mustafa Sandal - @glnkrkl

Dale Don Dale / Don Omar - @f.bernauysal

Dansöz / Serdar Ortaç - @instuubiiik

Every Breath You Take / The Police - @mgamzeoruc

Can Kırıkları / Şebnem Ferah - @kalemogullari

Yadigar / Ali Güven - @powerful_mother

Papi Chulo / Lorna - @tariktekin4134

Dönme Bana / DJ Akman - @stenographia