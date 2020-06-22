Samsun Demir müzik sektörünü tekelleştirdi mi?

Single daha önceleri albümler arasındaki zaman dilimlerinde arayı açmamak adına ara sıra yapılan tekli üretimlerin adıydı. Dinleyicinin single mantığına alışık olmadığı ve albümlerin sıklıkla çıkmaya devam ettiği 2010'lu ilk yıllarda, DMC Genel Müdürü Samsun Demir'den yeni bir strateji ve dijital pazarlamaya odaklanma hamleleri gelmişti.

2013'de pazar liderliğini istikrarla korumaya devam eden DMC Müzik, aynı yoldan devam etmek yerine gidebileceği daha fazla yol aradı. Bu, her iş sektöründe 'artı ürün artı kazanç' stratejisi olarak bilinir. Şirket önce portföyündeki garanti diyebileceğim isimleri kapsama dahil etti. Ajda Pekkan, Funda Arar, Kenan Doğulu, Bengü, Betül Demir, Ziynet Sali, Burcu Güneş gibi etki alanı geniş sanatçılara albüm yerine single yapmaları önerildi. Bu şarkılar klipleriyle beraber dijital müzik platformlarına haftalık aralıklarla servis edildi. Bir nevi müşteriye yeni alışkanlık kazandırmak istendi. Nitekim formül başarılı

oldu da.

Müzik sektöründe dijital dönemle yeni satış kanalları gelişti

Bu dönemden itibaren hem kült hem de fazlasıyla yeni isme DMC logosuyla üretimler yapıldı. Youtube'dan özellikle Z kuşağının zevklerine hitap edecek gençleri keşfetmek adına bolca yararlanıldı. Kurulan 'netd' müzik kanalıyla dijitalden izlenmelerin getireceği tüm teliflerin adresi direkt DMC oldu. Özetle sektörün batmaya terk edilmesi yerine, maliyetler azaltılarak kazanmak için yeni satış kanalları geliştirildi ve yelpaze çok genişledi. Böylece dinlediğimiz her beş şarkıdan en az üçünün hakları DMC'ye ait oldu. Pazar payı her yıl daha da büyürken, pastanın kalan dilimlerini bölüşen yapım ve dağıtım firmaları bu noktada DMC'nin elde ettiği sonucu tekelleşme olarak değerlendirebiliyor.

Şahsen Samsun Demir'e ait bu vizyonu Türkiye'de müziği domine eden, sektörel trendlere hızlı adapte olan ve işin uçtan uca tüm üreticilerine daha fazla kazanç sağlayan yeni iş modelleri ortaya koymak diye yorumluyorum. 2020 yılının şartlarına kolay uyum sağlanmanın sırrı da, bahsettiğim öngörü ve işleyişte saklı.