İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan yazıyorum. Yolculuk memleketim Ordu'ya. Çoğunuz bugünlerde uçakla seyahat edeceksiniz. Kontrollü normalleşmeye geçsek de haklı olarak kaygınız devam ediyor. Ben size buralardan durumu bildireyim de biraz olsun rahatlayın. Ama ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayın.

- Taksim'den Havabus'le geldim. Önceleri yarım saatte bir olan sefer aralıkları şimdi daha az; bazen saatte bir bazen iki saatte bir. Bu yüzden evden çıkmadan internetten kontrol edin. Kişi başı fiyat 18 TL. İkili koltuklarda tek kişi oturabiliyor. Maskesiz yolcu alınmıyor. Klima çalışıyor.

- Havalimanı'ndan içeri sadece yolcunun kendisi girebiliyor. Girişten önce kapıda bilet kontrolü yapılıyor. Sırayla içeri alınıyor. Yerde bir metre arayla sosyal mesafe kuralına uygun bantlar var.

- İçeri girdiğiniz andan itibaren her alanda dezenfektan var. Birkaçını kontrol ettim, hepsi doluydu.

- Uçuşlarda kabin bagajınızı, check-in bagajınızla beraber teslim etmeniz gerekiyor. Kabin bagajı standartı genellikle 8 kg. Dolayısıyla içine kırılacak eşya koymamaya dikkat edin. Uçak içine bunlardan sadece birini alabilirsiniz; kadın el çantası, laptop, evrak çantası, bebek malzeme çantası.

- Bagajınızı teslim ettiğiniz kontrol bölümünde personel yok. Bagajınızı kiosk'ta kendiniz tartıyor, etiketini takıyorsunuz. Bagajınız fazla geldiyse kilo başına ödemeyi -kart veya nakit- ekran başında yapıyorsunuz. Sonrasında kontrol bölümüne gidip bagajınızı bırakıyorsunuz. Okuyucu bagajınıza taktığınız etiketi okuyor ve ilgili uçağa yolluyor. Benim bagajım 1 kilo fazla geldi, ödemesini yaptım.

- Uçağın kalkacağı kapıya doğru ilerlerken yine sosyal mesafe kuralına uygun birer birer geçişinize izin veriliyor. Kurala uymamanız mümkün değil çünkü dört bir yandan 'sosyal mesafe kuralına uyalım!' diye seslenen çalışanlar var.

- Unutmadan, uçak biletlerini bugüne kadar en ucuz fiyattan aldım. Hatta evde biletleri alırken ödemeyi onaylamadan mutfağa su içmeye gittim. Döndüğümde fiyatlar daha da düşmüştü. 'Yeter ki al bileti' der gibi. Eskiden bir çoğunuz şahittir; bilet alırdık ve ödeme ekranına gelene kadar fiyatı artardı!

Sağlıklı günlerimize tekrar kavuşana kadar -mecbur değilseniz- seyahatlerinizi erteleyin. 'Dört duvar arasında duramıyorum, depresyona girdim ve tatile gideceğim' diyorsanız en azından İstanbul havalimanları adına tedbirler dahilinde huzurlu hissedebilirsiniz.

DİNLERKEN DARMADUMAN EDEN İKİ ŞARKI

Bazı pop albümlerde çok büyük şarkılar var. Özellikle yıllar sonra bir listede denk gelince duvardan duvara çarpıyor. 'Bu neydi böyle be!' dedirtiyor.

'Saklanma' Yonca Lodi

Sözleri Aysel Gürel, müzik ve düzenlemesi Febyo Taşel'e ait 'Saklanma' tam az önceki cümlelerim gibi hissettirdi. 'Bir de ben arkamdan ışık alırsam, beni olduğumdan büyük görürsün' gibi dev betimlemelerin yer aldığı sözler mükemmel bir besteyle birleşiyor ve Yonca Lodi'nin kusursuz yorumuyla insanın aklını başından alıyor.

'Bir öykü' Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen hitleriyle dolu 'Biraz Ayrılık' albümünde en sevdiğim şarkı 'Bir Öykü'. Sözü müziği Serkan Söylemez'e ait. Çıktığı zaman da şimdi de dinlediğimde hissettiğim değişmedi. İnsanı alıyor, kapkaranlık bir odaya hapsediyor ve beş dakikalığına içine hapsettiği tüm duygularıyla yüzleştiriyor! Dinlerken canım biraz acıyor ama sonrasında bir hafiflemişlik hissediyorum.