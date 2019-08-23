İzmir'de yaşanan orman yangınından sonra Norm Ender 'sosyal medyanın gücünü bu kez doğa için kullanalım' diyerek "fidan challenge" başlattı. Tema Vakfı'na 500 adet fidan bağışlayarak challenge'ı başlatan Norm Ender, 'doğa bize değil, biz doğaya muhtacız' mesajıyla Reynmen'e meydan okudu.

Tema'nın internet sitesinden ihtiyaç olan ormanlara fidan bağışı yapabilirsiniz. 1 adet fidan bağışı değeri 10 tl.

Pası alan Reynmen 501 adet fidan bağışlayarak Hadise'ye meydan okudu. Hadise fidan bağış adetini 1000'e çıkararak pası Özge Özpirinçci'ye attı. Özge Özpirinçci'de 1000 adet bağış yaptıktan sonra Buğra Gülsoy'a meydan okudu. Buğra Gülsoy'da 1000 adet fidan bağışlayıp Aslı Enver'e; Aslı Enver'de Murat Boz'a meydan okudu ve ikisi de 1000'er adet fidan bağışını yaptıklarına dair dekontlarını paylaştı. Pas bu kez İbrahim Büyükak'a geldi. O da 1000 adet fidan bağışladığını açıkladıktan sonra Kaan Sekban'a meydan okudu. Kaan Sekban'da 1000 adet bağışını yapıp dekontunu paylaştı ve Gökhan Türkmen çağrıda bulundu.

Challenge şu an Gökhan Türkmen'de bekliyor. Bakalım Gökhan Türkmen kaç adet bağış yapacak ve kime meydan okuyacak?