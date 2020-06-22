Kontrollü normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde, karantina sürecinin ünlü ve fenomen isimler için nasıl geçtiğini düşündüm. Gözüme en çok takılan dört isim; Demet Akalın, Merve Oflaz, Murat Aygen ve Murat Övüç oldu.

Magazini en çok besleyen: Demet Akalın

Aylardır evde olsa bile Demet Akalın, magazin gündemini sürekli beslemeye devam etti. Geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri' organizasyonunda sahne alan Akalın'ın canlı performansı ülkeyi yine ikiye böldü.



Mesela, Gökhan Özoğuz Demet Akalın'ın 'Mihriban' performansını "Kırmızı koltuk döndürmezinden..." yorumuyla paylaşmış. Mahsun Kırmızıgül'de "Demet Akalın 'Mihriban' türküsünü okumuş. Bence iyi etmiş..." yorumunda bulunmuş.



Benim bu konuya iki ayrı yorumum olacak. İlki, Demet Akalın hiçbir zaman canlı performans iddiasında bulunmadığı için beklentiyi yüksek tutmaya hakkımız olmadığı. İkincisi, bunca yıldır sahne alan ve bundan para kazanan birinin her zaman daha iyisini yapabileceği.

Demet Akalın'ın Instagram'da verdiği konser performanslarının bence daha iyi olduğunu da belirtmek isterim.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri', müzik sektörünü dijitale taşımak anlamında iyi bir fikir. Yüksek bütçe harcandığı haberleri çıktığı için insanların tepkisini fazla çekmiş olmalı. Projenin asıl amacı aylardır iş yapmayan sanatçı ve ekiplerinin gelir elde etmesi ve insanların evde keyifli zaman geçirmesi.

En çok kazanan: Murat Övüç

Takipçi sayısı 2.4 milyona yükseldi. Marka iş birliklerine ve yüksek miktarlar kazanmaya devam ediyor. Gözyaşları içinde söylediği 'Dalga Dalga', yanlış telaffuz ettiği 'Netflix' ve karantina günlerinde sokağa çıkanlara saydırdığı videolarla takipçilerini çok eğlendirdi.



Bazı paylaşımları yüzünden beklemediği sert tepkilerle karşılaşıp davalık bile olsa, özür dilemesi ona yakışan davranış şekliydi. Darülaceze ile küstü barıştı. Yardım yapmaya devam etti. Cinsel yönelimini de açıkladığı Armağan Çağlayan'la röportajı Youtube'da milyonlarca izlendi. Her zaman olduğu gibi kimi takdir etti, kimi eleştirdi. Sonuç olarak, bu süreçte fenomenler içinde en kazançlı çıkan isim Murat Övüç oldu.

Çizgisi en güzel: Merve Oflaz

Merve Oflaz, 'Survivor'dan sonra diğer yarışmacıların aksine kendi kanatlarıyla uçmaya devam ediyor. Fazla dallanıp budaklanmadan, her yerde görüneyim çabasında olmadan yaşayan biri. Oyunculuk alanında istikrarını sürdürüyor. Yer aldığı dizinin seti yeniden çalışmaya başladı.

Instagram paylaşımlarında, marka işbirliklerine ve setten görüntülere yer veriyor. Benim en sevdiğim paylaşımları, hayvan dostu içerikleri. Merve, küçük dostlarımızı o kadar seviyor ki; adeta bir sosyal sorumluluk elçisi gibi..

Yakın zaman önce doğum günüydü. Sevgilisi ve yakın arkadaşları ona tedbirli şekilde sürpriz kutlama yaptılar. Bu süreçte çok sevildiğini ve güzel bir çizgide ilerlediğini fark ettim.

Süper baba: Murat Aygen

Oyuncu Murat Aygen'in Instagram paylaşımları da pozitif enerji saçıyor. Eşi Nihan hanım ve kızı Nil'le 'en mutlu aile tabloları için sayfama beklerim' dercesine görüntüler sergiliyor bu süper aile. Bu sabah, Bodrum'daki evlerinde kızı Nil'le paylaştığı düet videosu çok keyifli.



Hatırlarsınız; Murat Aygen konuğum olduğu Instagram canlı yayınında şu açıklamayı yapmıştı: "Hala ilk gün gibi aynı delilik ve tutkuyla aşığız birbirimize."

Bazen gözün gördüğü, sözlerin anlattığından çok daha fazlası oluyor. Tanışma ve evlilik hikayeleri de film senaryosu kadar ilginç olan çifte, büyük bir nazar boncuğu bırakıyorum.