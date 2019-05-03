2000'li yılların başında neredeyse her albümde bir cover şarkı yer alıyordu. (Cover; müzik alanında önceden seslendirilmiş bir eserin farklı sanatçılar tarafından yeniden icra edilmesi anlamına gelmektedir.) Son yıllarda aranjörlerin proje albümleriyle bu sayı artmış, derken yeni isimler de cover şarkılarla kısa yoldan çıkış aramaya başlamıştı... Ama benim bugün değinmek istediğim konu Ziynet Sali'nin yeni projesi; son haftalarda her yerde duyduğumuz "bana da söyle"... Bu iş tam bir altın gol! Cover nasıl yapılır derseniz, işte tam da böyle.

"Bana da söyle" ilk kez 1991 yılında Ferdi Tayfur'un kendi albümünde seslendirdiği bir şarkı. 28 yıl sonra Ziynet Sali'nin vokali, Mustafa Ceceli'nin düzenlemesi ve Nihat Odabaşı gözünden çekilen klibiyle milyonlarca dinleniyor. Bununla da kalmıyor, yurtdışı müzik listelerinin en üst sıralarında yer alıyor. Nedeni basit aslında; bazı elbiseler bazı vücutlara özel dikilir ya bu şarkı da Ziynet'in sesine göre biçilmiş kaftan. Kimin fikriyse ayakta alkışlanır.

Ziynet hanımla eskilerden tanışırız. Aklını fikrini şarkı söylemekle bozmuş muazzam bir ses. Çok da güzel bir kadın. Uzun yıllardır müzik piyasasında üretimini hiç durdurmadı. İlk günden bugüne büyük gelişim gösterdi. Sesini, yorumculuğunu aldığı ödüllerle defalarca kanıtladı.

Unutmadan, yakın zamanda çıkarmak için titizlikle hazırlıklarına devam ettiği yeni albümünden birkaç şarkıyı da dinledim. Bir tanesi çok büyük favorim. Bir Sinan Akçıl şarkısı. Şimdilik benden detaylar bu kadar. Gözümüz kulağımız heyecanla yeni Ziynet Sali albümünü bekliyor.