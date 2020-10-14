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14.10.2020 - 12:31 |

Engin Akyürek’e UNICEF’li doğum günü sürprizi

Oyuncu Engin Akyürek, hayranlarının sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük mutluluk yaşadı. hayranları, Akyürek adına UNICEF'’e bağışta bulundu.

Engin Akyürek’e UNICEF’li doğum günü sürprizi
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Engin Akyürek’in hayranları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncunun doğum günü hediyesi olarak UNICEF’e bağışta bulundu. Bu yıl yapılan bağış, Covid-19 salgınından etkilenen çocukların yardım ve ihtiyaçları için kullanılacak.

UNICEF sertifikasını ‘Sefirin Kızı’ dizisinin Muğla’daki setinde teslim alan oyuncu, hem hayranlarından gelen hem de yapımın pastasını ekiple birlikte kesti.

Sürpriz kutlama ve anlamlı hediye karşısında duygulanan Engin Akyürek, "Sevgilerini ve desteklerini her zaman büyük bir mutlulukla hissettiğim bu kıymetli insanların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Doğum günümü kutlamak için her yıl bu denli anlamlı ve değerli kampanyalar yapıyor olmaları onların da ayrı ayrı her birinin ne kadar değerli olduklarının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Engin Akyürek’e UNICEF’li doğum günü sürprizi

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