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15.02.2020 - 14:13 |

Engin Hepileri: Set kıyafetlerimle geziyorum

TV8'de yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Engin Hepileri, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Engin Hepileri: Set kıyafetlerimle geziyorum

Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bir bölümün alışveriş sahnelerinin çekimi için erken saatlerde İstinyePark'a gelen Engin Hepileri, setin bitmesinin ardından aldığı kahve ile mağazaları gezdi.

Muhabirler ile karşılaşan ve ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Gün boyu dizimizin çekimini yaptık, buradaki sahnelerimiz bitti. Ben daha üstümü bile değiştiremedim, set kıyafetlerimle geziyorum. Birazdan başka sahnelerin çekimi için Anadolu yakasına geçeceğim" dedi.

Kısa süren sohbetin ardından gazetecilerden müsaade isteyen Engin Hepileri, kısa süre daha alışveriş yaptıktan sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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