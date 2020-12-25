Engin Nurşani kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte Engin Nurşani biyografisi

Engin Nurşani kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Engin Nurşani'den kötü haber geldi. Türk Halk Müziği Sanatçısı'nın ölüm haberinin ardından vatandaşlar Engin Nurşani kimdir, neden öldü soruları merak konusu oldu. Peki Engin Nurşani kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte merak edilen detaylar...

ENGİN NURŞANİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani (doğum 9 Ocak 1984), yarı Türk yarı Alman müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.

Yaşamı ve kariyeri

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'de Krefeld şehrinde, Gaziantep'ten Batı Almanya'ya göçmüş Türk babası ozan Aşık Ali Nurşani (doğum Ali Ayhan, 2 Şubat 1959) ve Alman annesi Angelika Ayhan'nın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.

ENGİN NURŞANİ NEDEN ÖLDÜ?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur. Babası ise en sonunda oğlundaki müziğe olan sevgiyi görüp, başarılı olacağını hissetikten sonra destek olmaya başlamıştır. Ali Nurşani bir röportajda, karşı çıkma sebebinin 'müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'nin de başına gelmesini istemeyişi' olduğunu söyledi.

Kişisel yaşamı

Dilek Nurşani ile evli olan Engin'nin, birde Ali adında küçük bir oğlu vardır. 2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'da bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası kara yolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.

Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyarması ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi altında olan ve herşeyin olumlu gittiğini belirten Engin Nurşani, Instagram adresinden sevenlerine 'tekrar sanata döneceğini' bildirdi.

Diskografi

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Ay Doğdu (2003)

Mutlu musun? (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın? (2017)