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20.10.2020 - 13:09 |

Enis Arıkan'ın yeni projesi belli oldu

Oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün annesi Selma Arıkan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Enis Arıkan'ın yeni projesi belli oldu
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Sık sık annesi ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enis Arıkan, bu kez de annesi Selma Hanım'la birlikte alışverişte görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Annem uzun süredir evdeydi. Bugünün sakin olacağını düşündüğüm için annemle beraber dışarı alışverişe çıkalım istedik. Bugünü tamamen anneme ayırdım" açıklamasında bulundu.

Yeni projesini de açıklayan Enis Arıkan, "Çok güzel bir müzikal ile tekrar sahnelerde olacağım. Hazırlıkları şu anda devam ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki önümüzdeki yılın yaz başında inşallah bir aksilik olmazsa sahnelerde olacağız. Açık hava sahnelerinde oynayacağımız oldukça güzel ve keyifli bir müzikal olacak" açıklamasında bulundu.

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