Erdal Beşikçioğlu yeni dizi Çocukluk'da! Mahir karakteri Erdal Beşikçioğlu kimdir, yaşı ve boyu kaç, filmleri ve dizileri neler?

Çocukluk dizisinin başrolünde oynayan Erdal Beşikçioğlu, çocuk yıldızlar Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş ile aynı hikayenin içinde yer alacak. Aynı zamanda erdal Beşikçioğlu'na başarılı oyuncu Burcu Özberk de eşlik edecek. İzleyiciler ise Çocukluk dizisinde Mahir'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun hayatına dair bilgiler araştırmaya başladı. İşte Erdal Beşikçioğlu hakkında bilgiler...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR, YAŞI VE BOYU KAÇ?

5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Erdal Beşikçioğlu 1,82 m boyundadır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU FİLMLERİ

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DİZİLERİ

Çocukluk (2020-)

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

Vali : M. Çağatay Tosun - 2009

Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TİYATRO OYUNLARI

Mezarsız Ölüler: Jean Paul Sartre - Tatbikat Sahnesi - 2015

Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Aşk ve Anlayış : Joe Penhall - Tiyatro Dot - 2005

Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Şeyh Bedrettin : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Bir Ölü Evi : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Korkut Ata : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu1995

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Onikinci Gece : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Macbeth : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991



Yönettiği tiyatro oyunları



Oksimoron (Oyun) - Tatbikat Sahnesi - 2018 (Yönetmen)

Hizmetliler: Jean Genet - Tatbikat Sahnesi - 2016 (Genel Sanat Yönetmeni)

An Blink: Phil Porter - Tatbikat Sahnesi - 2015

Antabus: Seray Şahiner - Tatbikat Sahnesi - 2015 (Genel Sanat Yönetmeni)

Mezarsız Ölüler : Tatbikat Sahnesi - 2015

Woyzeck Masalı : Tatbikat Sahnesi - 2015

Hayvan Çiftliği : George Orwell - StüdyoCer Atölye - 2012

Keloğlan'ın Eşşeği : Lale Oraloğlu - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Özel Haytlar : Noel Coward - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995