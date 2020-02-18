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18.02.2020 - 07:59 |

Erdi Ünver’e sürpriz teklif

Survivor’ yarışmasıyla şöhreti yakalayan Erdi Ünver’e, Amerika’daki ünlü bir yapım şirketinden film teklifi geldi.

Erdi Ünver’e sürpriz teklif

Amerika’da yaşayan Türklerin hayatını anlatan bir sinema filminin görüşmeleri için Chicago'ya giden Ünver, toplantı sonrası soluğu sanatın merkezi olan sokaklarda aldı. Kariyerine her geçen gün bir şeyler katmayı hedeflediğini belirten genç oyuncu, "8 ay önce oyunculuk eğitimi için Amerika'ya geldim. Oyunculuğuma katkı sağlaması adına fırsat buldukça workshoplara katılıyorum. İngilizce bilmem ve Amerika’nın kültürüne yatkın olmamdan dolayı da bu film teklifi geldi” dedi. Teklife sıcak baktığını belirten Ünver, gezdiği her yerde hatıra fotoğrafları da çektirmeyi ihmal etmiyor.

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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