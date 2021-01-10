Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener dizileri...

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Erdinç Gülener, televizyon ekranlarında birçok yapımda yer aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da görev almaya başladı. Oyunculuk eğitmenliği yapan Erdinç Gülener hakkında detaylar haberimizde.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Gülener, 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamıştır. Erdinç Gülener ardından ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü canlandırmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı..

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Film

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi

Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz