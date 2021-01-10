Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener dizileri...
Oyuncu Erdinç Gülener biyografisi kullanıcıların araştırdığı konular arasında bulunuyor. İlk eğitimini İzmit'te tamamladı ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünde eğitim gördü. Peki, Erdinç Gülener aslen nereli?
Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Erdinç Gülener, televizyon ekranlarında birçok yapımda yer aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da görev almaya başladı. Oyunculuk eğitmenliği yapan Erdinç Gülener hakkında detaylar haberimizde.
ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?
Gülener, 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamıştır. Erdinç Gülener ardından ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü canlandırmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı..
DİZİLERİ - FİLMLERİ
Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2010-2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane
Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal
Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
Çukur (2019) Adem Yılmaz
Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
Film
Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz