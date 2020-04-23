Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okudu

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız ilk günden beri şiir okuyarak, hayranlarına moral veriyor. Evgin şimdi de 23 Nisan'ın 100. yılını; “Egemenlik ulusundur… Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten yeryüzünde tek lider Mustafa Kemal'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diyerek, İstiklal Marşını şiir olarak okudu.