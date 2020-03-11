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HaberlerMagazin Haberleri ‘Esaretin Bedeli’ DasDas’ta
11.03.2020 - 07:00 |

‘Esaretin Bedeli’ DasDas’ta

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneye taşınan ‘Esaretin Bedeli’ oyunu, 16 Mart Pazartesi saat 20.30’da ilk kez DasDas İstanbul’da perde açacak.

‘Esaretin Bedeli’ DasDas’ta

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneye taşınan ‘Esaretin Bedeli’ oyunu, 16 Mart Pazartesi saat 20.30’da ilk kez DasDas İstanbul’da perde açacak. Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven’in (Müdür Stammas) paylaştığı proje, 25 kişilik dev kadrosuyla izleyenleri büyülüyor.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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