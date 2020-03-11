‘Esaretin Bedeli’ DasDas’ta

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneye taşınan ‘Esaretin Bedeli’ oyunu, 16 Mart Pazartesi saat 20.30’da ilk kez DasDas İstanbul’da perde açacak. Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven’in (Müdür Stammas) paylaştığı proje, 25 kişilik dev kadrosuyla izleyenleri büyülüyor.