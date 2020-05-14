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14.05.2020 - 11:13 |

Eser Yenenler: O yayına bağlanmadım!

Eser Yenenler, 'Mücbir Sebepler' programında yayınlanan bir şiirle dalga geçtiği iddiasına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, programın o bölümüne katılmadığını ve görüntülerin montajlandığını söyledi.

Eser Yenenler: O yayına bağlanmadım!
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Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, Instagram programları 'Mücbir Sebepler'de Orhan Aydın’ın Nazım Hikmet’in Milli Mücadeleyi anlatan şiirini, okuma biçimini kahkalar atarak ele almışlardı. Yayında Melikşah Altuntaş, “Beyefendinin iddiaları bunlar, bu şiir. Hatta düz yazı” diyerek eleştirmişti. Eser Yenenler’in de bu yayına bağlanarak duruma katkı sağladığı iddia edilmişti.

Oyuncu, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:
“Linç kültürünün malzemesi haline dönen montajlanmış video hakkında söyleyeceklerim var. Yayınlanan video ve Nazım Hikmet şiirini okuyan şairimizle yapılan yayında, sanılanın aksine canlı yayına bağlanmadım. O günden tam 3 gün sonra canlı yayına bağlandım ve konu tamamen küçükken şevkle ve hiddetle okuduğum 23 Nisan şiirindeki üslubumdu. Eğer öyle olmasaydı 23 Nisan’da okuduğum o şiiri paylaşmazdım. Haksız yere benim Atatürk ve vatan sevgime dilini uzatan herkese hakaret davası açtım.”

ORHAN AYDIN'DAN YANIT
Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, fenomen ikiliye bir çağrıda bulundu: Madem bu olay bu kadar büyüdü, bu ikiliye önerim var. Yaptıkları yayına beni konuk etsinler. Hayat-işçi-emekçi-şiir-sinema-tiyatro-komedi-şaklabanlık üstüne konuşalım. Tek koşulum var, yayından elde edilen gelirin tamamı Anadolu’da direnen bir tiyatro ekibine bağışlansın.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mayıs 2020)İşten magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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