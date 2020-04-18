Eşinden Edip Tepeli'ye yeni imaj

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.

Corona virüs salgını nedeniyle berberler kapalı olunca Edip Tepeli, eşinden yardım istedi. Tepeli, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" notunu düştü.