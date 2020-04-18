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HaberlerMagazin Haberleri Eşinden Edip Tepeli'ye yeni imaj
18.04.2020 - 13:01 |

Eşinden Edip Tepeli'ye yeni imaj

Corona virüs salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlüler, kişisel bakımlarını ihmal etmiyor. Zor günleri evinde geçiren TV yıldızlarının tıraşını da aile yakınları yapıyor.

Eşinden Edip Tepeli'ye yeni imaj

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.

Corona virüs salgını nedeniyle berberler kapalı olunca Edip Tepeli, eşinden yardım istedi. Tepeli, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" notunu düştü.

Eşinden Edip Tepeliye yeni imaj

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Cadde Yazarları

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