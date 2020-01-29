Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Eski kocanızı nasıl anarsınız?" başlıklı yazısı şöyle:

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğraflarını beğenmiş sosyal medyada. Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğraflarını beğenmiş sosyal medyada. Bu harekete “Fazla medenisin” diye kızanlar da olmuş, “Bak unutmuş, unutmasa beğenmezdi” diyenler de... İyi de her boşanma aynı şekilde olmuyor ki... Mesela parayı bulunca, eşinden boşanan ve sarışın kadın peşine düşen adamların hikayesi gibi değil Burcu’nunki... Ya da Burcu’nun genç kızlık hayallerini çalmış, hevesi geçinceye kadar onunla evli kalıp, sonra başka ilişkilere yelken açmış bir adamdan da söz etmiyoruz. Ortada velayeti ya da masrafları tartışma konusu olan bir çocuk da yok. Bir kadın, evlenecek kadar çok değer verdiği birinin, kendisinden sonra da mutlu olmasını isteyemez mi? Boşanıp da arkadaş kalmayı becerebilen bir çift neden bu kadar çok şaşırtıyor bizi? İlla şaşırmamız gerekiyorsa, Esmersoy’un boşandığı eşini takipten çıkarmamış olmasına şaşırmamız lazım önce. Bu ülkede kocaman insanlar, atarlı ergenler gibi birbirlerini takipten çıkararak bitirmiyorlar mı ilişkilerini? Her biten evliliğin ardından boşanan çiftleri düşman taraflar arasında görme alışkanlığımızı da sorgulamamız gerek bazen. En azından bir dönem hayatta ‘en kıymetli’ payesini verdiğiniz birisini, dünyanın ‘en kötüsü’ ilan etmek sandığımız kadar doğru bir davranış biçimi değildir.