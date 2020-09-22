Eşkıya Dünyaya Hüküdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eylül ayının gelişiyle birlikte dizi sezonu da açılmış durumda... Birçok dizi yeni sezona merhaba derken gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde... Nisan ayında sezon finali yapan dizinin ne zaman başlayacağı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin ne zaman başlayacağı genüz bilinmezken beklentiler ekim ayının ilk haftası yönünde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.